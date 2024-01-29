Визит российского президента Владимира Путина в Турцию запланирован на февраль. Об этом заявил его помощник по международным вопросам Юрий Ушаков, чьи слова приводит ТАСС.

«Да, готовится визит», — сообщил представитель Кремля.

Ушаков уточнил, что поездка должна состояться в феврале.

Незадолго до этого дипломатический источник в Анкаре рассказал, что Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудят Украину на встрече в Турции в феврале 2024 года. По имеющейся информации, лидеры двух стран обсудят также возобновление зерновой сделки и региональную ближневосточную повестку.