Отказ Франции от возвращения картин в Россию может оцениваться как незаконное присвоение государственной собственности, заявила телеканалу «360» адвокат и специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

По ее словам, Евросоюз в данной ситуации руководствуется не законодательством, а русофобией. Согласно договору, вернуть картины за свой счет должен фонд Louis Vuitton, добавила Ярмуш.

При этом французские юристы уже отмечали, что произведения охраняет международное законодательство, также в отношении картин действует локальный законный акт о защите коллекции до 15 мая. Кроме этого, личные гарантии возвращения работ дал президент Франции Эммануэль Макрон.