В Бухаресте в рамках празднования 100-летия Турецкой Республики и 145-летия установления дипломатических связей между Турцией и Румынией состоялась презентация коллекции азербайджанского дизайнера Гюльнары Халиловой» Карабах и Тюркский мир», сообщает #.

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, представители культуры, науки и бизнеса.

Коллекция, представленная на мероприятии «Вечер румыно-турецкой дружбы, культуры и творчества», вызвала большой интерес гостей. Со стороны организаторов Румыно-Турецкой торгово-промышленной палаты Гюльнара Халилова удостоена специального приза в честь 100-летия Турецкой Республики за вклад в развитие и пропаганду ценностей тюркского мира. Премия была вручена председателем Румыно-Турецкой торгово-промышленной палаты Тамером Аталаем.

Гюльнара Халилова — руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, член Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктор философии по искусствоведению. Ее коллекции с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии, Сербии и других странах.