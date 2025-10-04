Коллекция известного азербайджанского дизайнера Гюльнары Халиловой «Шебеке» была с успехом представлена на международном фестивале Turkıstan World Craft Fest-2025, проходившем в городе Туркестан (Казахстан). Фестиваль состоялся в рамках открытия «Городка ремесленников» в Туркестане, сообщает #.

Коллекция «Шебеке», созданная под вдохновением от традиционного азербайджанского искусства витражей, стала настоящим украшением фестиваля. Эта коллекция, объединяющая элементы современного дизайна с национальным искусством, вызвала большой интерес.

«Городок мастеров» задуман как центр культурного туризма и образования в области ремёсел. Здесь будут сохранены традиционные технологии и переданы будущим поколениям. Главная цель — не только продемонстрировать богатые традиции ремесленного искусства, но и укрепить культурные связи между тюркоязычными народами», — отметила Гюльнара Халилова.

В фестивале приняли участие представители Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, Таджикистана, России, Китая и Казахстана. Каждый из них представил уникальные изделия ручной работы, отражающие свою культуру и ремесленные традиции. Основное внимание привлекли изделия из керамики, ковроткачества, ювелирного дела и текстиля. В рамках мероприятия также были организованы демонстрации традиционных технологий, ярмарки ремесел, мастер-классы, гастрономические зоны и фольклорные выступления.

Гюльнара Халилова — руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, член Евразийской ассоциации этно-дизайнеров, доктор философии по искусствоведению, основатель бренда Cizgi. Ее коллекции с успехом демонстрировались на неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии, Сербии, Турецкой Республике Северного Кипра и других странах.