Эксперт: «Резервы нефтяного фонда позволят нам продержаться этот год, но…»

Сегодня вечером вслед за рекордным падением цен на нефть американской марки WTI в минус ушла и российская нефть марки Urals. Об этом свидетельствуют данные торгов. Отметим, что цена за баррель Urals торгуется по минус $2, а ранее стоимость WTI обвалилась до -$40. Июньские же фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевеют на 6,2% — до $26,4 за баррель.

Комментируя # вопрос о том, почему договоренности ОПЕК+ не сыграли решающею роль для сдерживания падения цен, экономист Натиг Джафарли сказал, что ОПЕК+ договорились уменьшить добычу, но при этом никаких ограничений насчет продажи нет.

«Нефтедобывающие страны накопили очень много нефти в своих резервах, и даже после уменьшения добычи могут еще долго продавать нефть из своих резервов и рынки это прекрасно понимают. Практически резервы всех стран уже заполнены и это тоже оказывает определенное давление на формирование цен. Это было ожидаемо, так как спроса в мире нет, и она только падает. Спрос на нефть упал на 30 миллионов баррелей в день», — объясняет аналитик.

Джафарли также добавил, что некоторые производители нефти объявили еще больше скидок на нефть, чем они предлагаются на бирже и плюс они не торопят с выплатой.

«Нефтяные кампании заявляют о готовности подождать с выплатой 2 месяца. Пока потребление нефти не будет возобновляться во всем мире, а для этого нужно, чтобы страны вышли из карантина, цены на нефть будут держаться на очень низких уровнях. И проблема в том, что если даже ОПЕК+ будет соблюдать договор об уменьшении добычи, даже после карантина и пандемии, потребление нефти не сразу восстановится», — сказал он.

По словам эксперта, переполненные резервуары не дадут быстрому восстановлению нефтяного рынка.

«Излишки нефти могут уйти с рынка только в конце года и это в лучшем случае. Поэтому нефтяной рынок будет еще долго лихорадить, и страны производители должны приспосабливаться к этому, потому что нет еще таких технологий, которые позволяли снижать добычу на 200 миллионов баррелей в день», — добавил он.

Говоря о том, как азербайджанская экономика будет развиваться в условиях низких цен на нефть, аналитик сказал, что «мы сами виноваты в том, что так сильно зависим от нефти».

«Мы не предприняли те шаги, которые могли бы полностью обезопасить нашу экономику. Резервы нефтяного фонда позволят нам продержаться этот год, но если и в 2021-2022 годах будут также низкие цены, а в лучшем случае нас ожидает цена 40 долларов за баррель, а это тоже очень мало для нас, тогда начнутся большие проблемы и нефтяной фонд будет быстрее расходовать свои деньги. К сожалению, кроме этих денег нам не на что опереться. А у нас мог бы быть реальный сектор экономики, как «подушка безопасности»», — подчеркнул он.

Отвечая же на вопрос, насколько в этих условиях было рентабельно выделять Украине кредит на 300 миллионов, экономист сказал, что данный шаг нужно рассматривать в контексте не экономики, а геополитики.

«Выделение Украине кредита в 300 миллионов — это не экономический вопрос, а скорее всего геополитический. Мы помогали тем странам на постсоветском пространстве, на которых давит Россия. Так было и с Белоруссией, с Грузией, и сейчас с Украиной то же самое. Это больше геополитика, нежели экономика. Азербайджан, таким образом, пытается дать месседж определенным кругам на Западе и на постсоветском пространстве, что страна может не только прокормить себя, но и открывать кредитные линии. Что же касается возвращения кредита, то Украина может эти деньги вернуть, так как это для них небольшая сумма», — резюмировал он.