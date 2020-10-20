Эксперт: Это ложный информационный продукт, который, к сожалению, уже живет своей жизнью

Еще один фейк в виде новости по так называемым «джихадистам». «Более тысячи боевиков из Сирии отправлены в зону конфликта в Нагорном Карабахе». Об этом в понедельник сообщает РИА Новости со ссылкой на некий «информированный источник».

«В прошлую пятницу более 1 тыс. боевиков отправлены воевать в Нагорный Карабах, и готовится отправка еще одной партии в ближайшие дни», — сказал какой-то собеседник агентства.

Ранее, 14 октября, газета The Wall Street Journal писала о «сотнях переброшенных в Карабах сирийских боевиков», связанных с Турцией, и о готовности к отправке в зону нагорно-карабахского конфликта «еще сотен» ополченцев. Washington Post в тот же день писала о «гибели 52 сирийских наемников в зоне нагорно-карабахского конфликта».

Интересно, откуда берутся эти слухи, и почему даже уважаемые, всемирно известные издания не утруждают себя поиском фактических подтверждений распространяемой ими информации? Что стоит за всем этим?

Свое объяснение этому представил # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Всем в Азербайджане, начиная от президента и заканчивая экспертами, к которым в последнее время очень часто обращаются по этой теме иностранные СМИ, уже надоело повторять одно и то же – что в азербайджанской армии не воюют боевики террористических организаций или сомнительные личности из Сирии, Ливии и других стран. Нет в этом никакой необходимости.

Но сейчас разговор, наверное, не об этом, потому что нормальный человек в здравом рассудке способен понять, что это абсурд. Хотя бы, потому что буквально несколько лет назад Азербайджан ужесточил свое законодательство в этой сфере – люди, которые привлекались к участию в боевых действиях за рубежом, испытали на себе строгие меры закона. Отбывали, и сейчас продолжают отбывать наказания в исправительных учреждениях. И после всего этого мысль о том, что теперь Азербайджан сам стал привлекать таких боевиков на свою территорию, просто несостоятельна, абсурдна и не выдерживает никакой критики.

Для чего тогда все это нужно? Наверное, для того, чтобы представить ситуацию таким образом, будто не азербайджанская армия воюет с армянскими оккупационными силами, а некие наемники, за спинами которых и прячутся наши войска. Это ложь, сфабрикованная на фабрике армянских фейков. Информационный продукт, который сейчас, к сожалению, уже живет своей жизнью.

И им пользуются в своих грязных целях (потому что здесь других целей быть не может) различные политиканы, политические круги, окологосударственные структуры в разных странах. Их задача – «доказать» участие или деструктивную роль Турции в конфликте в Нагорном Карабахе.

Показать, что Турция вообще «крышует» всякие незаконные формирования, действующие в ареале Восточного Средиземноморья, и распоряжается ими по своему усмотрению.

К слову, по этому «факту» никакой официальной обеспокоенности Азербайджану наши партнеры до сих пор не выражали – ни Россия, ни страны Запада. Почему этого не было сделано? Потому что нет никакой доказательной базы. Нет подтвержденных сведений о том, что они воюют на территории Азербайджана. А вот у этих СМИ, распространяющих непроверенную информацию, у них язык без костей, они способны любую выдумку представить за правду, тем более, что сомнительных источников сейчас в регионе более чем достаточно.

Конечно, такого рода вбросы ясности в ситуацию не вносят, они призваны напустить туману. В этом тумане легко оперировать армянским пропагандистам. Не далее как вчера в Сети стала распространяться фотография о якобы целенаправленном ударе Азербайджана по Ханкенди, а на самом деле там оказалось изображение руин в Гяндже, подвергшейся ракетному обстрелу со стороны армян.

К сожалению, сторонний обыватель принимает такую ложную информацию за чистую монету, и она продолжает жить своей жизнью, обрастая новыми нелепыми подробностями. Вот и по этим мифическим «боевикам» президент неоднократно опровергал новости, и Минобороны, и Генпрокуратура, другие инстанции. В Азербайджане сейчас присутствует группа иностранных журналистов из известных изданий, которая имеет возможность видеть все своими глазами – они тоже до сих пор никаких «боевиков» не заметили.

На этом фоне обращает на себя внимание другая информация – официальное сообщение Минобороны Армении (которое с некоторых пор все больше выполняет роль филиала «Армянского радио»), которое гласит, что тела убитых «боевиков» съели кабаны в болотах Аракса (Араза). К этому нельзя относиться иначе как с саркастической улыбкой. Не знаю, может находятся и такие люди, которые верят в этот бред наяву – кабаны, съедающие тела вместе со всей одеждой, документами и боеприпасами. Сложно комментировать подобный абсурд.