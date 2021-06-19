Лидеры НАТО встретились в понедельник. Они поддержали право Украины и Грузии на присоединение и подчеркнули, что потенциальным членам необходимо продолжать реформы, но при этом не назвали сроков возможного вступления этих государств в военный блок.

Позднее Зеленский заявил, что Киев заслуживает быть полноправным членом альянса «среди мощных стран». Он добавил, что в отношениях с НАТО Украина выбрала политику желанного гостя.(РИА Новости)