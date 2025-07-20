Ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России о необходимости прекращения боевых действий в Украине — «поворотный момент» в войне, заявила бывшая госсекретарь США из администрации Джорджа Буша-младшего Кондолиза Райс в ходе форума по безопасности в Аспене, штат Колорадо, в четверг, 17 июля.

«Я думаю, что лучшая новость, которую мы могли бы сообщить украинскому народу, — это то, что США и Европа наконец-то пришли к единому мнению, что Владимир Путин не будет остановлен словами. Его можно остановить только в том случае, если он сам поймет, что дальше идти некуда, что он не может больше побеждать», — сказала она в ходе одной из панельной дискуссий на форуме.

14 июля президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае он пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ на уровне 100%.

По словам Трампа, до сих пор в переговорах о прекращении войны в Украине, в том числе напрямую между ним и президентом РФ Владимиром Путиным, царят «постоянные разговоры». «А затем ракеты летят на Киев и убивают людей», — продолжил глава Белого дома, подчеркнув: «Это должно прекратиться». Он добавил, что «разочарован в Путине», поскольку надеялся заключить с ним сделку еще несколько месяцев назад. (DW)