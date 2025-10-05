Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News ответил на вопрос, готов ли выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны по просьбе действующего лидера Дональда Трампа.

«Полагаю, что следующим кандидатом от республиканцев станет вице-президент [США Джей Ди] Вэнс, если он примет решение баллотироваться», — сказал дипломат.

Он добавил, что вице-президент — его хороший друг и «отлично справляется» со своей работой.

Рубио подчеркнул, что у Трампа «отличная команда», а он и Вэнс работают на него и их задача в том, чтобы реализовывать программу президента.