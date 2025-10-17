Миллиардер Питер Тиль заявил, что конец света начался, и назвал имена антихриста. Об этом 17 сентября сообщает газета The Guardian.

«Основное определение антихриста: некоторые люди думают о нем как о типе очень плохого человека. Иногда оно используется в более широком смысле как духовное описание сил зла», — сказал Тиль.

Сам миллионер, по его словам, придерживается наиболее распространенной интерпретации антихриста: «злого царя», «тирана» или «антимессии».

В течение последнего месяца миллиардер провел серию лекций в центре Сан-Франциско, обсуждая концепцию антихриста и возможное приближение Армагеддона. Тиль считает, что предвестник конца света уже может быть среди нас, и что такие вещи, как международные агентства, защита окружающей среды и ограничения в области технологий, могут ускорить его рост. Возможным антихристом Тиль назвал экологическую активистку Грету Тунберг.

По мнению миллиардера, люди решат ограничить научно-технический прогресс, чтобы предотвратить наступление третьей мировой войны. Он считает, что такой сценарий также может быть признаком начала Армагеддона.