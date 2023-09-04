Папа Римский Франциск заявил, что его преемником на престоле Святого Петра может стать Иоанн XXIV. Соответствующее заявление он сделал по дороге из Монголии, передает ТАСС.

«Во Вьетнам, уверен, если поеду не я, то поедет Иоанн XXIV, это обязательно произойдет», — сказал понтифик в ответ на вопрос журналистов о возможной будущей поездке во Вьетнам.

Также он дал высокую оценку «позитивному развитию» отношений Святого престола с Вьетнамом, с которым недавно во время визита президента Во Ван Тхыонга в Ватикан было подписано соглашение о статусе и открытии представительства папского представителя-резидента в республике.