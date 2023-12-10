Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о «начале конца» палестинского радикального движения ХАМАС. Его слова приводятся в одном из официальных Telegram-каналов главы израильского правительства.

Как сообщил премьер, за последние дни десятки бойцов ХАМАС «сдались» силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он заявил, что хамасовцы «складывают оружие» и сдаются израильским военным. Этот процесс «займет еще некоторое время, война в самом разгаре, но это начало конца» ХАМАС, указал Нетаньяху.

Он также призвал бойцов движения сдаваться.