Израиль перешел к третьему этапу войны против палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа и продолжит расширять сухопутную военную операцию, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Мы находимся в разгаре войны. Мы поставили перед собой четкую цель: уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС. Мы делаем это системно. Первоначальный этап блокирования завершен. Второй этап — постоянно продолжающиеся атаки с воздуха. Третий этап — расширение наземного проникновения в сектор Газа», — сказал Нетаньяху на пресс-конференции.

По его словам, одна из целей сухопутной операции — освобождение заложников. Нетаньяху пообещал, что Израиль отправит боевиков в «нокдаун» и ХАМАС «будет побежден». Также израильский премьер заверил, что «будет другая Газа».

Нетаньяху отметил, что если Израиль не уничтожит ХАМАС, то «победит ось зла» и проиграют как западные страны, так и весь арабский мир.

Кроме этого, Нетаньяху обратился к ливанской группировке «Хезболла», предупредив, что она «совершит ошибку всей своей жизни, если решит в полной мере вмешаться». «Вы получите удар, который даже не можете себе представить», — сказал Нетаньяху, добавив, что Израиль работает над усилением северной границы.

О начале второго этапа войны против ХАМАС Нетаньяху объявил 28 октября. Тогда же израильская армия перешла к сухопутным боям в секторе Газа. Целью второго этапа Нетаньяху называл уничтожение инфраструктуры палестинского движения и освобождение заложников.

Однако, как писала The New York Times, США убедили Израиль отказаться от полномасштабного наступления на Газу в пользу «более ограниченных» операций.

Глава израильского Минобороны Йоав Галант ранее прогнозировал три этапа войны с ХАМАС. В рамках первой фазы должны были наноситься авиаудары вместе с «наземными операциями», в рамках второй предполагалось ликвидировать «очаги сопротивления», а на третьем этапе — создать «новый режим безопасности» в секторе Газа.

Война между Израилем и ХАМАС продолжается с 7 октября, когда палестинская группировка напала на израильскую территорию, захватила заложников и убила не менее 1,4 тыс. человек. В ходе ответной операции Израиля, которая включает ракетные удары по сектору Газа, уже погибли более 8 тыс. человек, 70% из которых, по данным ООН, — это женщины и дети. (moscowtimes.ru)