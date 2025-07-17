Российская сторона продолжает анализировать последние заявления президента США Дональда Трампа о России, сообщил на брифинге с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, мы (в Кремле — прим.ред.) продолжаем анализировать эти заявления», — отметил он.

По словам Пескова, российский лидер прокомментирует слова Трампа, если и когда посчитает необходимым.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.