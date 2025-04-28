Что и следовало понять Дональду Трампу, что пытался донести до Трампа Зеленский и все лидеры ведущих стран мира, но что и следовало доказать Трампу.

Доказательства пришли прямо из самой «первопрестольной». Никакого мира, война до полной денацификации и демилитаризации Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров озвучил условия России для достижения мирного урегулирования, главное и безусловное которого — это международное признание принадлежности России ВСЕХ (!) оккупированных украинских территорий. Об этом он заявил в интервью бразильской газете O Globo.

«Императивом является международное признание российской принадлежности Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья. Все обязательства Киева должны быть юридически закреплены, иметь механизмы обеспечения и носить бессрочный характер», – заявил Лавров и перечислил требования России:

* Украина не вступает в НАТО, получает внеблоковый статус;

* Демилитаризация и денацификация Украины;

* Отмена законодательного запрета «на переговоры с РФ»;

* С России снимают санкции, отменяют судебные иски и ордеры на арест и возвращают замороженные активы;

* Россия не передает контроль над Запорожской АЭС США и Украине;

* В Украине отменяют законы, ограничивающие использование русского языка, культуры, церкви, СМИ.

То есть, получается, что Кремль ни на шаг не отступил от своих первоначальных условий? А ведь всего пару-тройку дней назад пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что Владимир Путин готов к переговорам с Украиной «без условий» и мнение это он выразил на встрече со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в пятницу.

Позже он даже добавил, что Россия ждет «сигнала» от Украины о возобновлении прямых переговоров по завершению войны.

Казалось, что Кремль принял мирный план Дональда Трампа, который предусматривает признание Крыма частью России, де-факто признание российского контроля над оккупированными территориями и отказ Украины от вступления в НАТО. Сохраняя при этом за Украиной право на защиту, вопрос демилитаризации Украины не стоит, без ограничений на участие в других военных альянсах или даже на присутствие иностранных войск на ее территории, признавая право на членство в Евросоюзе.

И что теперь скажет Трамп, которого и так достаточно долго «водит за нос» Путин? Трамп уже и сам открыто об этом говорит.

«У Путина не было никакой причины запускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам в последние дни. Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет останавливать войну, а просто водит меня за нос, и с ним нужно действовать иначе — через “банковские» или «вторичные санкции»? Слишком много людей гибнет!!!», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social, комментируя обстрелы жилых кварталов городов Украины в течение последних дней.

Перестанет ли теперь Трамп утверждать, что Путин «хороший» и «хочет мира»? Обманется ли он новым перемирием, объявленным Путиным на три дня в связи с днем победы? Воспримет как гуманизм Путина или поймет, что прекращение огня нужно Кремлю временно, лишь для того, чтобы обезопасить Красную площадь во время парада победы? Не сподобится ли это перемирие с инициированным Путиным однодневным прекращением огня на пасху, во время которого, однако, пушки не умолкали и снаряды летать не переставали.

И, вообще, кому после этого верить? Самому главе российского государства, его пресс-секретарю или главе его внешнеполитического ведомства?

С Украиной-то все ясно, ее руководство совместно с европейскими коллегами разработало альтернативный трамповскому совместный план Украины и Европы, соответствующий историческому моменту. И перемирие предлагает немедленное, и не на три дня, чтобы начать переговоры. Кстати, и в Белом доме того же мнения.

План Украины и ЕС предусматривает полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море с немедленным началом переговоров по технической реализации с участием США и европейских стран. Мониторинг прекращения огня происходит под руководством США и поддержки третьих стран. Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей, обменять всех военнопленных (принцип «всех на всех»), освободить всех гражданских пленных.

Украина получает надежные гарантии безопасности, включая подобные 5-й статье НАТО от США до тех пор, пока среди союзников нет консенсуса относительно вступления Украины в НАТО (то есть обязательства стран-гарантов вступить в войну с РФ в случае нового вторжения); никаких ограничений для ВСУ; государствами-гарантами будет специальная группа европейских стран и желающих неевропейских стран, никаких ограничений по присутствию, оружию и операциям дружественных иностранных сил на территории Украины; Украина стремится к вступлению в ЕС.

Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безусловного прекращения огня, Украина возвращает контроль над Запорожской АЭС с участием США, а также Каховской дамбой, Украина имеет беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

Украина и США реализуют соглашение об экономическом сотрудничестве и полезных ископаемых; Украина будет полностью реконструирована и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые будут оставаться замороженными, пока Россия не возместит убытки Украине; санкции США, наложенные на Россию с 2014 года, могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира и восстановлены в случае нарушения мирного соглашения (отзыв).

В альтернативном плане Украины и Европы вычеркнуты пункты о том, что:

* США де-юре признают Крым российским и де-факто признают контроль РФ над Луганской областью, частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей;

* Украина возвращает Харьковскую область;

* Украина передает контроль над Запорожской АЭС США, а электричество будут распределять обе стороны;

* США и РФ будут сотрудничать в энергетических и других производственных секторах.

То есть, за более чем три года войны Россия все еще продолжает настаивать на своих первоначальных условиях примирения с Киевом, хотя ни одного пункта своих требований она так и не достигла, а теперь просит Трампа надавить на Киев, чтобы Киев подарил ей свои земли, за которые пролиты тонны крови украинцев, отказался от армии и сам себя обезоружил, посадил в кресло президента и в Раду промосковских политиков, восстановил в правах русский язык, культуру, церковь, прокремлевские СМИ.

Какой же сумбур царит в мыслях руководителей России, если в течение недели из их уст исходят диаметрально противоположные предложения? То они согласны на переговоры даже с самим Зеленским, причем без предисловий, с прекращением огня на линии соприкосновения, то требуют отдать все четыре области, которые даже полностью не оккупированы, и «денацифицировать» Украину, что предполагает, как известно, сменить Зеленского.

Иди пойми их…