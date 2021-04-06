Экономист: Турция для Армении страна, откуда она товары импортирует, но никак не наоборот

Армения должна представлять интересы своих граждан и принять ряд ограничительных мер перед открытием границ с Турцией, заявил экономист, политолог Грант Микаелян агентству «Новости-Армения», комментируя возможность продления эмбарго и продолжение импорта в Армению турецких товаров под иной маркировкой.

Эмбарго на импорт в Армению товаров турецкого происхождения вступило в силу с 1 января 2021 года и действует на срок в 6 месяцев. Это решение было принято ввиду участия и помощи Азербайджану со стороны Турции в войне осенью 2020 года. Позже Министерство экономики заявило, что Армения обсуждает возможность продления эмбарго на турецкие товары.

По словам Микаеляна, многие предприниматели продолжают импортировать турецкую продукцию, меняя маркировку, поскольку привыкли действовать подобным образом, а некоторые крупные хозяйствующие субъекты, которые любят работать с Турцией, уже наработали серьезные связи.

С другой стороны, по его словам, есть эмбарго на полгода, есть заявления министра, который говорит, что надо открыть границы с Турцией и получить все выгоды, а после критики изменил свою позицию и заявляет о необходимости закрыть их для развития внутреннего производства.

«Необходимо понимать, что эмбарго на турецкие товары в первую очередь носит политический характер: Турция спонсор той агрессивной войны, которую развязал Азербайджан против Армении, и возможно, что без их участия война имела бы совершенно иной исход. Это – важный фактор, то есть Турция для нас вражеское государство, как было всегда», — сказал Микаелян.

А еще он заявил, что Турция держит Армению в блокаде и закрывает возможность выхода армянских товаров на турецкие рынки, то есть, закрыта не только граница, но и выход на рынок.

В частности, по его словам, при ввозе турецких товаров в Армению через территорию Грузии не возникает никаких проблем, в то время как в обратном направлении импорт запрещен.

«Это нарушает один из основоположных принципов ООН – равенство между государствами и неприменение силы, а блокада — это вид войны. Тем самым они принуждают нас, чтобы мы ввели запреты, и это нужно было делать не в 2020 году, а с 1993 года. Власти давно должны были принять такое решение», — сказал Микаелян.

По его словам, отношения с Турцией должны решаться в той логике, которая наиболее выгодна гражданам Армении, хозяйствующим субъектам и «Арцаху».

Он считает, что «необходимо исключить вероятность захвата рынков, поскольку президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предоставляет субсидии хозяйствующим субъектам для завоевания рынков в соседних странах и это надо исключить».

К чему ведут заявления таких как этот Микаелян? Только к замораживанию имеющейся ситуации. А это не в интересах не только Турции, Азербайджана, и даже Армении – но и России, которая по сути и является автором Трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября. Если Ереван будет блокировать торговые отношения с Турцией, можно ли ожидать, что на таком фоне откроются транспортные коммуникации в регионе? Вряд ли. Так кто и что должен сделать для того, чтобы Армения отменила нынешнее глупое эмбарго, и впредь даже не думала о повторении столь странных шагов, вредных для всего региона и с экономической, и с политической точки зрения?

На эти вопросы # ответил независимый эксперт в области экономики, профессор Университета Xazar Фуад Расулов:

— Во-первых, сразу отмечу, что высказывания Гранта Микаеляна говорят скорее о поверхностном анализе экономической ситуации в стране. Он политолог и рассуждения его базируются не на экономических составляющих, а на его эмоциях. Здесь ключевая мысль: «Турция для нас вражеское государство, как было всегда».

Возможно, сегодня в Армении действуют два фактора: обида за поражение в войне и начало предвыборной гонки. И чем дальше, тем больше будет публикаций как реваншистских, так и примиренческих. Будет идти борьба за умы избирателей.

Очень многие в Армении все еще не могут опомниться после поражения в войне. Они никак не могут принять новую реальность. Даже такой опытный в политике человек, как бывший президент страны Роберт Кочарян, давая интервью российскому каналу, высказался так: «Состояние Армении сегодня и состояние армянской армии никому из трезвомыслящих просто не позволяют думать о реванше», и в то же время подчеркнул, что считает сегодняшний мир слишком несправедливым.

Слишком много и сразу потеряла Армения. Их самые пессимистичные прогнозы предполагали максимум возврат 5 районов в обмен на независимость Нагорного Карабаха. Плюс возврат в далекой перспективе части Кяльбаджара. Ширина же Лачинского коридора предполагалась в 30 км (вместо нынешних 5 км), а это означало для нас фактическую потерю и Лачина.

А что получилось? Согласитесь, нелегко свыкнуться с мыслью, что всё, что было захвачено и удерживалось 30 лет, потеряно навсегда. Отсюда и такие «аналитические материалы».

7 апреля состоится встреча президента России В.Путина с премьером Армении Н.Пашиняном. Как заявил Песков, на встрече Путин и Пашинян обсудят ход имплементации договора по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, выборы в Армении, а также вопросы с разблокированием транспортной инфраструктуры на Кавказе. То есть, восстановление экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

Коридоры будут открыты в любом случае. Просто это требует времени. Нам надо построить ЖД от станции Горадиз до границы с Арменией. Есть и другие вопросы, требующие своего решения.

И блокирование Ереваном торговых отношений с Турцией – это ее внутреннее дело и никак на реализацию этих планов не повлияет. К середине лета истечет срок шестимесячного эмбарго, и на мой взгляд, продлевать его не будут.

Если отбросить шелуху, базирующуюся на старых мифах, то господин Микаелян обращается к правительству с рекомендацией проводить протекционистскую политику и защитить местного производителя. Это страх перед более дешевыми зарубежными товарами. И не только турецкими. Страх перед разрушением годами отработанных «серых схем» в сельском хозяйстве. Агросектор в Армении чрезвычайно коррумпирован.

Но это будет требовать значительных субсидий в аграрный сектор и к открытию транспортных коридоров не будет иметь отношения.

Интересно, что имеет в виду Микаелян, когда говорит, что Турция держит Армению в блокаде и закрывает возможность выхода армянских товаров на турецкие рынки? Какими товарами Армения собирается захватить рынки Турции?

Вот вам образец рекламного буклета по Армении, который без улыбки читать невозможно:

«Армения славится своей алкогольной продукцией: красными и белыми винами, коньяком, ликерами. Также пищевая промышленность развита в таких отраслях, как производство фруктов и овощей, продажа минеральной воды, производство плодово-ягодного варенья, джема и конфитюра…»

«Тутовая водка – это яркий армянский национальный напиток.

Ежегодно из страны экспортируется коньяка, как минимум, на $100 млн.

А на его долю приходится почти 40% от всей отрасли.

Основные производственные культуры – это картофель, бахча, виноград, сахарная свекла, хлопок, пшеница…»

ВВП Армении по структуре делится на 3 основных части: 67% — сфера услуг; 17% — промышленная сфера; 16% — сельскохозяйственная.

Основная экспортная продукция: цветные металлы, чугун и медь, минеральное сырье, энергоресурсы и продукты питания. И хочу отметить, что с потерей оккупированных территорий, Армения потеряла и часть рудников, сельхозугодий, энергетических предприятий.

Основными направлениями экспорта товаров из Армении в 2020 году были:

Россия с долей 25% (654 млн US$)

Швейцария с долей 18,5% (467 млн US$)

Китай с долей 11,5% (289 млн US$)

Ирак с долей 6,48% (163 млн US$)

Болгария с долей 5,98% (150 млн US$)

Нидерланды с долей 3,85% (97 млн US$)

ОАЭ с долей 3,78% (95 млн US$)

Иран с долей 3,36% (84 млн US$)

Индия с долей 2,91% (73 млн US$)

США с долей 2,69% (67 млн US$).

Структура экспорта из Армения в 2020 году была представлена следующими основными товарными группами:

Руды, шлак и зола (29%)

Алюминий и изделия из него (4,15%)

Черные металлы (4,15%)

Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них, бижутерия (14,5%)

Табак и промышленные заменители табака (10,1%)

Алкогольные и безалкогольные напитки (9,51%)

Предметы одежды и принадлежности к одежде (3,71%)

Топливо минеральное, битуминозные вещества; воски (2,94%)

Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь (2,27%)

Рыба и ракообразные, моллюски и пр. (1,97%).

Крупнейшими торговыми партнёрами по импорту товаров в Армению в 2020 году стали:

Россия с долей 32% (1,47 млрд US$)

Китай с долей 14,8% (672 млн US$)

Иран с долей 6,93% (314 млн US$)

Германия с долей 5,11% (232 млн US$)

Турция с долей 5,05% (229 млн US$)

Италия с долей 4,2% (191 млн US$)

Украина с долей 2,68% (122 млн US$)

Индия с долей 1,98% (89 млн US$)

Франция с долей 1,79% (81 млн US$)

Прочие (скрытые партнеры) с долей 1,76% (80 млн US$).

Я не случайно поделился этой информацией. Что-то не заметно, чтобы Армения активно торговала с партнерами по Евразийскому союзу или ОКДБ. Турция для Армении страна, откуда она товары импортирует, но никак не наоборот. И вовсе не потому, что Турция не разрешает. Объем и ассортимент предлагаемых Арменией товаров весьма ограничен.

С экономической точки зрения в краткосрочном периоде Армению конечно же больше интересует дорога Гюмри-Карс, потому что так они могут перевозить сырье (цветные металлы) в Европу гораздо дешевле.

С другой стороны, понимая, что разблокировка дорог в Нахчыван неизбежна, они хотят, чтобы протяженность ЖД по территории Армении была максимально большой. Это обеспечит больший выигрыш при транзите грузов.

Я пока еще не встречал серьезных исследований и выкладок, связанных с открытием коммуникаций, строительством и восстановлением железных и автомобильных дорог в Армении. Ведь это не только взимание тарифов за транзит. Не надо забывать, что строительство железной дороги в течение нескольких лет становится крупным центром активности для многих секторов экономики — от производства стройматериалов до торговли и развития коммунального сектора.

Например, строительство ЖД в Азербайджане от Горадиза до Зангезура — это многочисленные рабочие места. Крупные инвестиции в реальную экономику, в секторы товарного производства, сопутствующих услуг и расширения деятельности малого и среднего бизнеса. Здесь и строительные подряды, сопутствующее обеспечение строительства (субподряды), расширение возможностей строительных карьеров, цементных заводов, заводов железобетонных изделий и ряд других отраслей.

По мере строительства дороги, будут строиться станции. К ним будут подводиться автомобильные дороги, коммуникации (свет, вода и пр.), начнет развиваться сфера услуг и пр.

Все это происходит ещё до начала эксплуатации дороги, которая также будет загружаться постепенно, по мере возрастания интереса серьезных внешних компаний в сфере логистики. Это как строительство железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Так что уверен, что Армения во всех этих процессах будет участвовать. Она просто пытается каким-то образом демонстрировать видимость собственных колебаний и преувеличивать собственную значимость.