Несмотря на переговоры, агрессия против Украины продолжается и переходит из военной в террористическую. Харьков, Сумы, Херсон, Мариуполь подвергаются ракетным и артиллерийским обстрелам. Разрушаются дома, инфраструктура, гибнут мирные жители, в основном женщины, дети и люди преклонного возраста.

Наряду со всем тем ужасом, которые переживают граждане Украины, происходят очень характерные вещи.

Российская армия теряет боевой дух, мотивацию. И как следствие, отношение к войне соответствующее. Украинские ромы (цыгане) среди бела дня угнали российский танк и привезли его в расположение одной из воинских частей. На подводах они также привезли защитникам страны стрелковое оружие, боеприпасы к нему и несколько тонн продовольствия. И такую армию российские агрессоры хотят победить. Никогда!

Наполеон говорил, что для ведения войны необходимы три вещи: во-первых — деньги, во-вторых — деньги и в-третьих — деньги. Их дает в том или ином виде экономика через финансовую систему.

Не секрет, что агрессия России против Украины очень больно ударила по ее экономике. Фактически производство, за исключением оборонного, остановилось, торговля промышленными товарами фактически замерла. В украинских городах открыты только продовольственные магазины и аптеки. В них есть социально значимые продукты, какое-то время был дефицит воды в бутылках. Постепенно ситуация выравнивается. С лекарствами есть проблемы, так как нарушена логистика, а дистрибьютеры не могут завести импортные лекарства. Проблема не в деньгах, есть возможность их оплатить, но сложности с доставкой особенно в небольшие города и села.

Это убытки на миллиарды долларов. Если к этому добавить разрушенную инфраструктуру, дома разного назначения, то потери увеличатся многократно. И самое главное. Никакими деньгами не оценить гибель более 2000 мирных жителей и более 20 детей. О боевых потерях мы и не говорим.

Здесь надо сказать, что Украина не одна. С ней страны антипутинской коалиции, которая сейчас насчитывает 84 государства.

Военная помощь Украине направляется все более широким потоком. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первый транш ЕС из нового пакета помощи составит €500 млн, а в рамках всего пакета, называемого Европейским инструментом мира, будет израсходовано до €5 млрд. Из этой суммы украинской армии будут переданы техника и вооружение.

В частности Польша уже передала Киеву тысячи единиц вооружения и боеприпасов. Министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что в Украину отправлены беспилотники, минометы с боеприпасами к ним, противотанковые снаряды, 100 управляемых ракет R-73.

Болгария передает Украине 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Польша — 28 МиГ-29, Словакия – 12 МиГ-29. Всего 70 самолетов.

Теперь о том, во что обойдется агрессия России.

Здесь мы можем только приблизительно оценить, сколько будет стоить государству российскому эта военная авантюра. В Сирии, где российский контингент составляет около 1600 человек с учетом затрат на технику, логистику и другие нужды это обходилось в $2 млрд. в день. По данным британской и американской разведок на территории Украины российская армия насчитывает примерно 100 тыс. личного состава без учета летчиков и моряков. Это в 62,5 раза больше, чем в Сирии. Понятно, что здесь нет линейной зависимости, но примем явно заниженную цифру в $30 млрд. За прошедшие 7 дней она составит $210 млрд, по нынешнему курсу 18,9 трлн руб. Это почти в три раза больше, чем есть в Фонде национального благосостояния. И это далеко не конец, а только начало начавшейся деградации российской экономики и финансовой системы.

Страны Европы и Северной Америки за исключением Сербии закрыли свое небо для полетов российской гражданской авиации. Сам по себе факт неприятный, но не очень смертельный. Можно найти возможность облета, но время полета увеличится, а с ним и стоимость горючего и износ самолетов. Соответственно растет стоимость билетов и провоза багажа.

Направления на Европу и Северную Америку были самыми прибыльными, и найти им замену не так просто. По разным причинам, на которых мы останавливаться не будем.

Если отзовут из лизинга самолеты Boeing и Airbus, то в России просто не останется дальнемагистральных самолетов и с учетом размеров страны железнодорожный транспорт не станет полноценной заменой. Тем более, что на значительной части российской территории нет железных дорог.

Здесь необходимо учитывать не только прямые убытки авиаперевозчиков, но и крайне неприятные социальные последствия, когда транспортная система страны окажется дефрагментированной, а в Якутию из Москвы, например, просто не добраться в приемлемые сроки.

И, конечно, очень серьезный удар — это замораживание примерно половины золотовалютных резервов (ЗВР) Центрального банка России (ЦБ). Путин и Ко. такого точно не ожидали, потому что этого не было даже в самые черные времена холодной войны.

При этом 21% ЗВР, а это $ 136,5 млрд. приходится на золото, которое находится преимущественно в хранилищах ЦБ внутри России. Однако радости от этого мало. Приятно сознавать, что золото находится на родине, но что с ним делать. Реализовать его для обмена на валюту, во-первых, никто не позволит, так как соответствующих бирж в мире не так много, а основная в Лондоне.

Во-вторых, опыт Ирана и Венесуэлы показал, что когда на рынок выбрасывается большое количество золота, то оно стремительно дешевеет. Венесуэла хотела продать всего 5-7 т золота, произошел обвал цены, и Каракас был вынужден от этого отказаться.

В российской прессе много пишут о том, что резко выросли цены на углеводороды и это покроет дефицит от замораживания большей части ЗВР. Даже если и так и за углеводороды будут получены доллары и евро, то как их потратить, если любые транзакции в этих валютах запрещены российским резидентам.

Возможны, конечно, варианты свопа. В Европе кому-то нужны российские товары. Ваша фирма покупает их за рубли, а ваш контрагент за евро приобретает нужные товары в европейской стране. Происходит обмен не валютой, а товарами. Проблема в том, что сделки по свопу могут иметь ограниченный объем и навряд ли спасут российскую внешнюю торговлю.

Менеджеры автомобильных заводов уже говорят, что придется переходить на жигули и волги моделей начала 1980-х гг. Через какое-то время начнутся проблемы с запасными частями для владельцев иномарок, а их очень и очень много в России. Пока же на вторичном автомобильном рынке взлет цен на подержанные автомобили.

И еще одно. Аграрии бьют тревогу, так как под угрозой посевная. Российский агросектор очень сильно зависит от импорта.

По всему видно, что начиная агрессию против Украины российское руководство не ожидало столь жесткой реакции западных стран. Какие-то санкции предполагали, но совсем не такие. Причем они имеют не только ближайшие последствия, но и отдаленные.

Европейские страны взяли курс на отказ в самом ближайшем будущем от российских углеводородов. И это буквально посадит на мель московский государственный корабль. Добавим к этому обязательные репарации за тот ущерб, который был нанесен агрессией Украине и речь пойдет о сотнях миллиардов долларов. Сейчас документируется каждое разрушение, и этот счет будет обязательно предъявлен.

Хотели возродить химеру российской империи, начали войну — платите за все. За каждую слезу ребенка, у которого убили родителей, а он стал инвалидом из-за варварского обстрела.

Такое не прощается, и у этого преступления нет срока давности.