Экономика США начала снижаться впервые с 2022 года после «цунами» из пошлин, которое администрация Дональда Трампа обрушила почти на всех крупнейших торговых партнеров страны.

Американский ВВП по итогам января-марта уменьшился на 0,3% по сравнению с четвертым кварталом, сообщил в среду Минторг США. Опубликованные цифры оказались неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост на 0,3%, согласно опросу Reuters.

Спад ВВП, который стал первым для США с января-марта 2022 года, отражает главным образом всплеск импорта, который вычитается из формулы валового внутреннего продукта, поясняет Минторг в релизе. На фоне решений Трампа, в результате которых средняя пошлина на импорт в США подскочила до максимума почти за 100 лет, некоторые компании стремились заранее ввезти иностранные товары, чтобы успеть до новых тарифов.

Кроме того, отмечает Минторг США, сказалось сокращение госрасходов, которые Трамп «режет», чтобы уменьшить рекордный дефицит американского бюджета: он превысил $3 трлн в прошлом году, а в этом переписывает рекорды — более $1 трлн по состоянию на февраль.

При этом объемы частного потребления в США в первом квартале выросли на 1,2%, инвестиции — на 1,3%, следует из статистики.

Сам Трамп в соцсети Truth Social заявил, что спад экономики не имеет никакого отношения к его пошлинам, и обвинил в случившемся Джо Байдена. «Я не был у власти до 20 января. Скоро тарифы начнут действовать, и компании будут переезжать в США в рекордных количествах. В нашей стране будет экономический бум, но нам надо избавиться от наследства Байдена», — написал Трамп.

По прогнозу Международного валютного фонда, из-за торговых войн в этом году рост мировой экономики замедлится с 3,3% до 2,8%. При этом США потеряют 0,9% ВВП из-за пошлин: его рост составит 1,8% вместо 2,7%, как фонд ожидал изначально. Глобальная торговля может впервые с пандемии пережить спад — от 0,2% до 1,5%, предупреждала ранее Всемирная торговая организация (ВТО). (moscowtimes.ru)