В США килограммовые золотые слитки оказались в категории товаров, которые облагаются новыми пошлинами. Об этом сообщило издание Financial Times.

Предполагается, что такая мера станет еще одним ударом по экономике Швейцарии, которая считается крупнейшим в мире центром переработки этого драгоценного металла. Отмечается также, что торговля на крупнейшем рынке фьючерсов на золото Comex идет в основном в килограммовых слитках. Кроме того, золото входит в список основных товаров, которые Швейцария экспортирует в США.

Как пишет FT, соответствующее решение Вашингтона чревато переворотом на мировом рынке драгоценных металлов.