В “New York Post” опубликована статья о финансовых махинациях проармянски настроенного сенатора Боба Менендеса и его жены Надин Арсланян.

Как сообщает АПА, издание пишет, что уроженка Армении Надин Арсланян, жена американского сенатора Боба Менендеса, в прошлом году продала золотые слитки на 400 тысяч долларов, несмотря на то, что всего три года назад она столкнулась с серьезными финансовыми трудностями.

Золотые слитки были проданы прошлой весной, за несколько месяцев до того, как ее муж, сенатор Боб Менендес, публично признал, что ему грозит новое федеральное расследование.

Согласно заявлениям информации, предоставленной сенатором о его годовых финансовых доходах, 56-летняя Надин Арсланян продала золото в период с 7 апреля 2022 года по 16 июня 2022 года. Это эквивалентно 13 фунтам чистого золота.

Эта операция стала большой удачей для Надин Арсланян, которая испытывала финансовые трудности перед тем, как выйти замуж за Менендеса в 2020 году, и даже, как сообщается, была вынуждена заложить свой дом.

В настоящее время, всего через несколько месяцев после того, как их отношения стали официальными, пара находится в центре расследования Федерального бюро безопасности.

Сообщается, что федеральные прокуроры Манхэттена пытаются выяснить, получал ли сенатор или его жена в скрытой форме роскошные подарки, в том числе автомобиль и квартиру в Вашингтоне, в обмен на «политические услуги».

Это уже второй случай, когда федеральные власти проводят расследование в отношении сенатора Менендеса по обвинению в коррупции. Первое длительное расследование было проведено в штате в Нью-Джерси и завершилось в 2011 году без предъявления обвинений.

В 2015 году, после обвинений в получении крупных взяток от политического мецената доктора Саломона Мельгена прокуроры Отдела общественной неподкупности Министерства юстиции провели расследование в отношении 69-летнего Менендеса.

Утверждается в частности, что сенатор поручил членам своей команды получить визы для подруг Мельгена из Бразилии, Украины и Доминиканской Республики.

Отметим, что имя проармянски настроенного сенатора Боба Менендеса и раньше время от времени фигурировало в коррупционных и финансовых скандалах. Сенатор, который при каждом удобном случае и на любом уровне поднимал необоснованные претензии армян в обмен на крупные суммы «грязных денег», полученных им от армянской диаспоры, был признан виновным во взяточничестве и коррупционных преступлениях.