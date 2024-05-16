Американский сенатор Боб Менендес, известный своими проармянскими взглядами, заявил в четверг, что у его жены Надин диагностирован рак молочной железы и ей потребуется мастэктомия, передает АР.

Политик заявил, что рассказал о кризисе со здоровьем своей жены по ее просьбе после неоднократных запросов в СМИ.

«Мы, конечно, обеспокоены серьезностью и запущенной стадией заболевания. Ей потребуется повторная операция и, возможно, лучевая терапия. Мы надеемся и молимся о наилучших результатах», – отмечается в заявлении Менедеса.