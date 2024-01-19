Президенту Намибии Хаге Гейнгобу был поставлен диагноз рак.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает канцелярия президента.

Как отмечается, 82-летний политик будет проходить лечение, но продолжит исполнять свои обязанности. Выборы президента и парламента пройдут в Намибии в конце этого года.

Ранее Гейнгоб перенес рак простаты.

«В рамках регулярных ежегодных медицинских осмотров глава государства прошел <…> колоноскопию и гастроскопию, за которыми последовала биопсия, результаты которой выявили раковые клетки. По совету медбригады президент пройдет соответствующее лечение для борьбы с раком», — говорится в заявлении.