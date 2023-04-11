В Государственном академическом оперном театре Татарстана имени М.Джалиля с огромным успехом состоялись показы шедевра мировой оперной литературы — «Паяцы» Руджеро Леонкавалло в постановке Юрия Александрова. Все спектакли прошли под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного оперного театра, Заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов Эйюба Кулиева и при участии ведущих солистов пяти ведущих оперных театров — Мариинского, Михайловского, Белорусского Большого театра, «Санкт-Петербург Опера» и Казанского государственного оперного театра.

Партию Канио исполнил ведущий солист Мариинского театра Ахмед Агади (Россия), Недда — Гюльнора Гатина (Татарстан) и Валентина Феденева ( Россия), Тонио — Станислав Трифонов (Беларусь), Сильвио — Владимир Целебровский (Россия) и Артур Исламов (Татарстан), Беппо — Денис Хан Баба.

Все спектакли прошли при полном аншлаге.

После каждого показа публика овациями, стоя, встречала азербайджанского дирижера и участников спектаклей.

Нужно отметить, что первая совместная работа дирижера Эйюба Кулиева с Государственным оперном театром Татарстана состоялась в июне 2021 года в рамках международного балетного фестиваля имени Рудольфа Нуреева, где с большим триумфом был показан балет великого композитора Фикрета Амирова «1001 ночь» в постановке Заслуженного деятеля искусств России Эльдара Алиева.