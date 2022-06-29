Всемирный банк согласился направить в Египет средства для повышения продовольственной безопасности, пишет Reuters.

Министерство международного сотрудничества арабской республики заявило, что страна испытывает трудности с продовольствием на фоне последствий пандемии и войны в Украине. Деньги, полученные от Всемирного банка, пойдут на закупку пшеницы для резервов страны, а также на модернизацию мест хранения зерна. Есть планы по увеличению их вместимости. Это поможет Египту сохранить и увеличить стратегические запасы пшеницы.