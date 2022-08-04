Россия, по-видимому, нашла способ экспортировать нефть в обход западных санкций, используя терминал Эль-Хамра на средиземноморском побережье Египта. Об этом в среду, 3 августа, пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

По информации агентства, утром 24 июля в Эль-Хамра танкером Crested было доставлено около 700 тысяч баррелей российской нефти. Через несколько часов другое судно, Chris, забрало из порта партию нефти, которая могла включать некоторую часть или все российское топливо. Терминал Эль-Хамра, как отмечается, был построен для перевалки сырой нефти, добываемой в Западной пустыне Египта, что «дает возможность смешивать российскую нефть с местной».

В настоящее время танкер Chris пришвартован у нефтяного терминала Рас-Шухейр на побережье Красного моря в Египте, сообщает Bloomberg. Этот терминал также дает возможность смешивать российскую нефть с египетской. «Поставки российской нефти становятся все более скрытыми, поскольку европейские покупатели стали избегать их после вторжения РФ в Украину», — пишет агентство. (DW)