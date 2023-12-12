В Россию в обход санкций с весны 2022 года завезли около тысячи суперпремиальных автомобилей на общую сумму около 100 миллионов долларов, говорится в совместном расследовании изданий «Вёрстка» и «Бюро», а также сообщества «Киберпартизаны», изучивших соответствующие таможенные декларации.

Утверждается, что основной поток автомобилей идёт через Беларусь. Из этой страны в Россию были ввезены, в частности, Rolls-Royce стоимостью в 630 тысяч долларов, Ferrari за 530 тысяч и Lamborghini за 430 тысяч.

Среди стран происхождения машин в декларациях указаны США, Великобритания, Германия, Италия, Бельгия, Австрия, Швеция и Ирландия. Покупателями, а затем поставщиками, выступают белорусские компании.

В марте 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины, Европейский союз ввёл, среди прочих санкций, запрет на ввоз в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей дороже 50 тысяч евро. (svoboda.org)