Египет предупредил об опасности иностранного вмешательства в ситуацию в Судане. Об этом сообщил телеканал Asharq со ссылкой на заявление постоянного представителя Египта при Лиге арабских государств (ЛАГ) Мухаммеда Мустафы Орфи, который выступил в воскресенье на экстренном заседании региональной организации, посвященном эскалации в Судане.

«Египет подтверждает свою приверженность единству, стабильности и территориальной целостности Судана», — приводит заявление постпреда телеканал. Каир, подчеркнул Орфи, призывает «суданские стороны к прекращению огня».

Представитель Судана со своей стороны отметил, что «произошедшее является внутренним делом, но для снижения напряженности необходимы усилия арабских стран».

Экстренное заседание ЛАГ по ситуации в Судане, которое было созвано Египтом и Саудовская Аравией, проходит в Каире на уровне постоянных представителей.