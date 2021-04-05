Эфиопия отказалась заморозить заполнение спорной плотины

Эфиопия отказалась пойти навстречу Египту и Судану, заморозив второй этап заполнения плотины «Возрождение» с наступлением сезона дождей в июле. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Arabiya.

По данным телестанции, Аддис-Абеба стремится отказаться от каких-либо переговоров до момента заполнения водохранилища ГЭС.

Тем временем, глава МИД Судана Мариям аль-Махди обвинила Эфиопию в игнорировании «четких предупреждений [Каира и Хартума] о [недопустимом] втором заполнении плотины в одностороннем порядке». «Аддис-Абеба [впустую] потратила 200 дней на переговоры, — сказала она, — но мы должны избегать бесполезных конфликтов из-за плотины». Суданский министр вновь призвала к поиску инновационных решений» этой проблемы.

В воскресенье в Киншасе под эгидой президента председательствующей сейчас в Африканском союзе Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди начались переговоры глав МИД и министров водных ресурсов и ирригации трех стран. В субботу в конголезской столице прошло заседание рабочих групп по техническим сторонам функционирования ГЭС «Возрождение». Главной темой переговоров стал план Эфиопии провести в июле второе заполнение водохранилища ГЭС. Минувшим летом Эфиопия на пике сезона дождей приступила к заполнению водохранилища, которое получило первые 4,9 млрд куб. м воды. В рамках второй фазы планируется добавить еще 13,4 млрд куб. м воды. Предельный расчетный объем водохранилища ГЭС «Возрождение» составляет 74 млрд куб. м.

Уже к вечеру воскресенья стало ясно, что переговоры ничем не завершатся — министры так и не смогли договориться о формате и рамках переговоров. Днем в воскресенье было объявлено о том, что глава МИД Египта Самех Шукри вылетел в Ливан до официального завершения встречи министров трех стран.