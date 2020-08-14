«Еду на капоте»: юный сын EMINA и Лейлы Алиевой представил долгожданную песню

11-летний сын народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова и вице — президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой стал музыкантом.

Сегодня под творческим псевдонимом A.LI вышел его первый трек «Еду на капоте», сообщает #.

Али давно проявляет интерес к музыке и творчеству, увлекается стилем исполнения Элджея и Pharaoh, а вместе со своим звездным папой регулярно появляется на красных дорожках фестиваля «ЖАРА» в Баку.

Скачать и послушать песню можно по ссылке https://band.link/nakapote , а также на YouTube https://youtu.be/zNkm2N1cZHU

Это дебютная работа юного исполнителя, и совсем скоро он представит клип на песню «Еду на капоте».

«Я очень люблю музыку, особенно в стиле рэп и андерграунд, а когда появилось новое направление в этом жанре как new school (Pharaoh, Элджей и Morgenshtern) я и решил начать заниматься музыкой сам. Мой папа артист, и он меня вдохновляет своим примером. Мне очень нравится творчество, и то, что у меня появилось любимое занятие. Я всем советую не лениться и заниматься тем, что будет вам по душе!», — поделился Али своими впечатлениями с журналистами.

«Али с детства тянется к музыке и творчеству, и я надеюсь его первые шаги и эксперименты понравятся пока еще его молодой аудитории. Интересно, что я его даже не подталкивал, а он самостоятельно проявляет интерес и свое желание. Мне очень нравится, что он целеустремлённый и горит своим делом, а пока это так, то моя роль как отца ему всячески помогать в этом», — сказал в свою очередь сам EMIN.