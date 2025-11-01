В Баку завершился межрайонный мини-футбольный турнир, который прошел под девизом «Черпай силу из победы» по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

Как сообщает İdman.Biz, турнир был организован совместно Исполнительной властью города Баку, Общественным объединением регионального развития и Управлением по делам молодежи и спорта города Баку.

Соревнования проводились среди подростков 2013–2014 годов рождения и включали два этапа — районный и городской. Основная цель турнира — укрепление патриотического духа у молодежи, пропаганда здорового образа жизни и привлечение подростков к занятиям спортом.

Соревнования проходили по олимпийской системе на мини-футбольных стадионах, созданных в благоустроенных микрорайонах столицы в рамках проекта «Наш двор», реализуемого по инициативе Лейлы Алиевой. В турнире участвовали 123 команды, в которых выступали в общей сложности 1266 юных спортсменов. Первый тур завершился 24 октября во всех районах Баку, после чего победители районных этапов соревновались в городском финале.

Турнир, судейство которого осуществляли арбитры республиканского уровня, завершился финальными играми 31 октября. В начале мероприятия перед участниками выступили популярные певицы Чинара Меликзаде и Ильхама Гасымова. После церемонии официального открытия состоялась финальная игра, в которой встретились команды Ясамальского и Сабунчинского районов. Победу со счетом 7:5 одержала команда Ясамальского района, ставшая победителем турнира.

Победители были награждены Почетными грамотами и ценными подарками. В завершение мероприятия состоялся фейерверк и было сделано памятное фото.