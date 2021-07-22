Между Евразийским экономическим союзом и Ираном начались переговоры по созданию постоянной зоны свободной торговли. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия, передает ТАСС.

Отмечается, что встреча переговорных делегаций по вопросам заключения соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и его государствами-членами и Ираном состоялась в Тегеране. Нынешнее соглашение заменит действующее с октября 2019 года Временное соглашение. Стороны обсудили проект технического задания на предстоящие переговоры, а также обменялись мнениями по возможному наполнению документа.

Как отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, по итогам встречи достигнуты договоренности об обсуждении новых по сравнению с действующим Временным соглашением задач взаимодействия.»Расширение товарного охвата, поддержка отраслевого сотрудничества и повышение транспарентности при проведении госзакупок, а также о том, что, принимая во внимание схожесть подходов к переговорам обеих сторон, существенный объем работы может быть осуществлен в сжатые сроки», — отметил он.

Первый полноформатный раунд переговоров по заключению соглашения запланирован в сентябре текущего года.