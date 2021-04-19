Джонсон выпил обещанную пинту пива

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с запозданием выпил обещанную пинту пива после ослабления ограничений, сообщает РИА «Новости».

Британский премьер-министр собирался выпить пиво еще 12 апреля, но его планам помешали траурные мероприятия в связи с кончиной супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа.

Компанию Джонсону составил мэр Бирмингема Энди Стрит, они посетили паб The Mount. Премьер-министр Великобритании находится в Бирмингеме с рабочим визитом.

Политическому оппоненту Джонсона, главе оппозиционной Лейбористской партии Киру Стармеру не удалось повторить действия главы британского правительства: в городе Бат, в пабе Raven владелец заведения отказал политику в обслуживании из-за его бездействия во время пандемии.