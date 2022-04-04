Правительство Великобритании намерено ужесточить санкции против Российской Федерации и увеличить военную поддержку, которая оказывается Киеву.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

«Мы расширяем наши санкции, увеличиваем военную поддержку (Украине) и пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь людям на местах», — заявил Джонсон.

Он также обвинил российских военных в совершении нападений на ни в чем не повинных гражданских лиц в Ирпене и Буче. По его словам, Лондон будет способствовать расследованию этих случаев Международным уголовным судом.

В заявлении подчеркивается, что в Минфине Великобритании уже одобрили дополнительную финансовую поддержку на расследование и отправку экспертов-следователей.