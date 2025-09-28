ООН восстановила санкции и другие ограничения в соответствии с шестью резолюциями Совета Безопасности – 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 и 1929 – на основании продолжающегося “существенного невыполнения” Ираном своих ядерных обязательств.

Об этом говорится в заявлении Госсекретаря США Марка Рубио.

«Их возобновление завершает процесс “snapback”, начатый 28 августа 2025 года по инициативе Франции, Германии и Великобритании, что является актом решающего глобального лидерства», – заявил Госсекретарь США.

По словам Марка Рубио, положения восстановленных резолюций направлены на устранение угроз, связанных с ядерной программой, баллистическими ракетами, обычными вооружениями и дестабилизирующей деятельностью Ирана.

Соглашение, подписанное Ираном, США, Францией, Великобританией, Германией, Россией и Китаем, предусматривало постепенное снятие международных санкций в обмен на ограничения иранской ядерной программы. Однако западные державы теперь считают, что Тегеран не выполнил свои обязательства.

«В частности, они требуют от Тегерана приостановки обогащения урана, производства тяжёлой воды и переработки ядерных материалов; запрещают использование баллистических технологий; вводят эмбарго на поставку вооружений в Иран; восстанавливают визовые запреты и замораживание активов определённых лиц и организаций; а также позволяют конфисковывать оружие и другие запрещённые грузы, перевозимые Ираном государственным и негосударственным акторам»,- говорится в заявлении.

Как отмечается, решение Совета Безопасности от 19 сентября – подтверждённое 26 сентября – ясно демонстрирует: мир не согласится на угрозы и полумеры, и Тегеран будет привлечён к ответственности.

Иран в ответ на активацию snapback уже официально обещал рассмотреть возможность выхода из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО),

Как сообщается в Telegram-канале главы иранского МИД, Тегеран ответит на попытки нанести ущерб стране на фоне восстановления санкций

«Вместо создания атмосферы, необходимой для дипломатии и взаимодействия, «евротройка» и США выбрали путь противостояния и создания кризиса и неверно полагают, что, враждебно прибегая к восстановлению отмененных резолюций ООН, получат новый инструмент давления», — говорится в заявлении.