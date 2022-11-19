Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на пресс-конференции выступил против дискриминации в преддверии чемпионата мира, который пройдет в Катаре. Его слова передает журналист BBC Шамун Хасц в социальных сетях.

«Сегодня я чувствую себя катарцем, арабом, африканцем, инвалидом, трудящимся-мигрантом. Нелегко воспринимать критику решения о проведении чемпионата мира в Катаре, которое было принято 12 лет назад. Но Катар готов, это будет лучший мундиаль за всю историю», — заявил Инфантино.

Чемпионат мира стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Мундиаль пройдет на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч пройдет на «Национальном стадионе».