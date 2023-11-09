На Земле в октябре побит ежемесячный температурный рекорд. Это продолжило цепочку из самых высоких температур на планете.

Как сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО) со ссылкой на данные Службы изменения климата Евросоюза «Коперник», «октябрь стал пятым месяцем подряд с рекордно теплой глобальной температурой».

В отчете ВМО отметила, что это был самый теплый октябрь за всю историю наблюдений. «На 0,85°C выше среднего показателя 1991-2020 годов и на 0,40°C выше предыдущего рекорда», — отметили аналитики.