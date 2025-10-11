12 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает пресс-служба Национальной службы гидрометеорологии, ночью и утром местами возможен туман.

Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 14-17, днем ​​- 22-27° тепла. Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем — ​​60-65%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых западных районах вечером временами не исключаются дожди и грозы, местами ливни и град. В некоторых местах возможен туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16, днем — ​​20-25, в горах ночью — 1-6, днем — ​​8-13° тепла.