Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до рекордно низких значений. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на исследование британской компании Focaldata.

Согласно опросу, нынешний политический курс Трампа одобряют лишь 33% респондентов. Месяцем ранее этот показатель составлял 35%. Уровень поддержки среди избирателей-республиканцев также обновил антирекорд и опустился до 72%.

Как отмечается в публикации, большинство участников опроса отвергают торговую политику Вашингтона и вводимые администрацией пошлины. Американцы связывают их с ростом стоимости жизни. Две трети избирателей уверены, что экономика страны движется в неправильном направлении. Еще 57% заявили, что политика Трампа негативно отразилась на их финансовом положении. Кроме того, 56% опрошенных остались недовольны последними пошлинами в отношении Канады и выразили опасения из-за возможного очередного повышения цен.

Опрос проводился с 28 августа по 1 сентября. В нем приняли участие 1914 зарегистрированных избирателей.