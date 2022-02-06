Представители медиакомпании Deutsche Welle (DW), которой Россия запретила вещать на своей территории, приглашены сопровождать канцлера Германии Олафа Шольца в его поездке в Москву 15 февраля. Об этом официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил в субботу, 5 февраля. «Во избежание недоразумений: Deutsche Welle приглашена на поездку федерального канцлера в Москву», — написал он в Twitter.

Ранее издание Der Tagesspiegel сообщило, что Ведомство по печати и информации федерального правительства отказало представителям DW в участии в поездке канцлера в Москву. Шольц 14 февраля отправится в Киев, а днем позже нанесет визит в российскую столицу в свете конфликта вокруг Украины.

Этот отказ изначально был вызван пропускной способностью, однако позднее в переговорах с медиакомпанией было найдено «конструктивное решение», объяснил представитель правительства агентству dpa. На борту правительственного самолета канцлера обычно сопровождает группа из более чем 20 журналистов, однако спрос всегда превышает количество мест на воздушном судне, отметило агентство. (DW)