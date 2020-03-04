Двурушническая политика: Ереван пытается через НАТО выпросить что-то для себя

Армения примет участие в многонациональных учениях НАТО Noble Partner («Достойный партнер – 2020»), заявил министр обороны Грузии Иракли Гарибашвили в ходе недавнего визита в Ереван, где он провел переговоры с министром обороны Армении Давидом Тонояном.

«С радостью должен отметить, что армянские военнослужащие примут участие в многонациональных учениях НАТО Noble Partner 2020, которые пройдут в Грузии. Надеюсь, что армянская сторона продолжит активное участие в таких учениях», — сказал Гарибашвили.

Отметим, что первые учения Noble Partner состоялись в Грузии в 2015 году. В 2020 году мероприятия стартуют в сентябре: планируются командно-штабные учения на полигонах в Вазиани. Параллельно будут проводиться учения в режиме реального времени, в рамках которых будут отработаны новые подходы к кибербезопасности и элементы противодействия электронным войнам.

Тут, конечно, очевиден момент двойственности внешнеполитических действий Армении. Ведь эта страна — член промосковского блока ОДКБ – Организации Договора о коллективной безопасности. И при этом, одновременно, участвует в маневрах под эгидой НАТО. Явный диссонанс.

Интересно еще, что заявление об участии Армении в предстоящих учениях НАТО прозвучало на фоне визита в Ереван генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася. Уместно задаться вопросом — что бы это значило?

Ведь Армении, несмотря на все перемены последних лет, пока так и не удалось избавиться от статуса сателлита России, само выживание которого зависит от этого покровителя. То есть, вопросы о внешнеполитическом курсе и приоритетах армянского руководства возникнут, прежде всего, у Москвы.

Например, как пишет известный российский политолог, научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов, в их политическом и экспертном сообществе любые движения республик бывшего СССР в сторону Североатлантического альянса вызывают серьезные опасения. «Но Армения – совсем другое дело. Это – единственная страна Закавказья, которая одновременно состоит в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)».

По его словам, Ереван стремится задействовать все возможные ресурсы для прямой или косвенной поддержки на Западе: это многочисленные диаспоры в США и Франции, а также лоббистские структуры.

Кроме того, Ереван не хочет допустить, чтобы кавказские геополитические сюжеты были монополизированы для Запада Турцией и Азербайджаном. В первом случае – это член НАТО (имеющий вторую по численности после США армию в Альянсе), а во втором – важный энергетический партнер Вашингтона и Брюсселя. Как следствие, стремление к выстраиванию своих связей на западном направлении.

Но какие бы ни были интересы у Еревана, для его продвижения в сторону североатлантической интеграции есть немалые ограничители. На первом месте, среди прочих, фактор Турции. Анкара последовательно поддерживает позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте и инфраструктурные проекты, увеличивающие изоляцию Армении от внешнего мира.

Но при этом, по мнению Маркедонова, армянские дипломаты не могут игнорировать самый крупный в мире военно-политический блок, как и позиции отдельных его членов. Прагматика в таком случае выходит на первый план.

А вот известный азербайджанский политолог Расим Мусабеков на вопрос # о том, чего добивается Армения таким «вилянием» на внешнеполитическом поле, ответил:

— Это очередное проявление традиционной двурушнической армянской политики. Они ведь и в ЕАЭС вступили, одновременно подписав соглашение о партнерстве с ЕС. Если ранее президент Серж Саргсян из опасения перед Россией учений НАТО избегал, то прозападный Пашинян рискнул это сделать. Хотя я не исключаю, что в случае жесткой оплеухи Москвы в последний момент Ереван по обыкновению сдаст назад. Армения еще два десятка лет назад провозгласила политику так называемого «комплементаризма», в рамках которой стремится получать помощь и поддержку, как со стороны России, так и Запада, где у нее влиятельное лобби (Франция, США). Ереван очень озабочен тем, что Вашингтон выделил военную помощь Азербайджану почти в 100 млн долларов и отказывает в таковой Армении, как союзнику России. Вот и пытаются посредством демонстрации сотрудничества с НАТО что-либо для себя выпросить.