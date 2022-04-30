«Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает это лишь потому, что продав, останется без машины».

Наверняка, эту юмористическую фразу из фильма «Берегись автомобиля» помнят и понимают лишь представители среднего и старшего поколения.

Для нашей молодежи, так называемого поколения Z (не путать с российской свастикой в Украине), этот юмор чужд и непонятен. И это вполне естественно. Сегодня, в век современных технологий, когда космические корабли бороздят мировой океан, такой пустяк, как купля-продажа «железного коня», не в счет.

Нынешних автовладельцев волнует гораздо большая проблема. Проблема парковки. С учетом того, что сегодня автомобилей в нашей стране почти стало больше, чем жителей Азербайджана в прошлом веке, вопрос парковки стал приоритетным.

Согласитесь, что найти бесплатную парковку в настоящее время в Баку также сложно, как достать копченую колбасу в конце 80-ых годов минувшего века.

Мало того, как говорят закоренелые владельцы автомобилей, что их «железный конь» — вторая жена, так он и жрет больше. Это, конечно, шутка, но стойло для «коня» найти жизненно необходимо. Проще всего тем, у кого есть гараж. Тут и говорить не о чем. Завел в «стойло», и проблем никаких. Но не все могут себе этого позволить, и потому ищут для своего «любимца» жизненное пространство.

И вот некоторые «шибко умные» водители облюбовали двор «Дома журналистов». Двор вроде по площади не уступает платным стоянкам, так почему бы им не воспользоваться? Сказано-сделано. На протяжении почти полгода на данную территорию посягают автомобилисты со стороны. Нет, конечно, я против сегрегации на «свой-чужой», но проблема в том, что, порой, чужие паркуются прямо у входа в подъезд. В этом случае начинаешь невольно чувствовать себя слаломистом, который вынужден попасть к себе домой. Об этой проблеме журналисты в социальных сетях писали не раз, но эффект был неожиданным. Если доселе журналистским двором пользовались исключительно водители легковых машин (в крайнем случае, внедорожников), то сегодня повадилась «тяжелая артиллерия» в виде грузовиков.

В связи с этим возникает вопрос. Понятно, что водителям не хочется платить за парковку (халява же есть), но куда смотрит так называемая охрана? Мало того, куда ни посмотри, везде нет охраны.

Одним словом, двор дома журналистов оказался под оккупацией. И к международному сообществу не обратишься, и резолюций СБ ООН ждать не стоит. Но вот как объяснить весь этот беспредел детям, которым очень скоро не удастся покататься ни на велосипеде, ни на самокате, ни на коньках. Разве что поверить в фантазии фильма «Назад в будущее» о летающих скейтбордах…