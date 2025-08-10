Загадочный огненный шар появился днем в небе над штатом Джорджия 26 июня и его наблюдали многие американцы. Оказалось, что это был метеорит, который вошел в атмосферу Земли на большой скорости, распался на части, но некоторые его обломки пробили крушу дома жителя города Макдоноу в штате Джорджия. Фрагменты метеорита изучили ученые из Университета штата Джорджия и выяснили, что этот космический камень очень старый, пишет CBS News, передает focus.ua.

Ученые говорят, что перед тем, как распасться на части в атмосфере Земли, метеорит летел со скоростью, превышающей скорость звука. Некоторые обломки метеорита, который был виден в виде огненного шара в небе, пробили крушу дома жителя города Макдоноу и оставили вмятину в полу.

Исследователи изучили 23 грамма фрагментов метеорита и пришли к выводу, что он имеет возраст примерно 4,56 миллиарда лет. То есть он примерно на 20 миллионов лет старше Земли.

Проведя исследование фрагментов метеорита ученые выяснили, что он представляет собой обыкновенный хондрит с низким содержанием металлов. Данный метеорит принадлежит к группе астероидов в главном поясе астероидов, расположенном между Марсом и Юпитером, которые образовались после распада более крупного астероида примерно 470 миллионов лет назад, говорят ученые.

Упавший космический камень получил название «Метеорит Макдоноу». Ученые продолжают его изучение, окончательные выводы будут представлены позже.

