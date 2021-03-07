Движение Неприсоединения приняло документ об обеспечении доступа к вакцине

5 марта в рамках председательства Азербайджанской Республики в Движении неприсоединения (ДН) Координационное бюро организации единогласно приняло коммюнике об обеспечении равноправного и универсального доступа к вакцине от COVİD-19 всех стран на выгодных условиях.

Как сообщили АПА в Министерстве иностранных дел (МИД), в документе отмечено, что в настоящее время существует неравноправие среди развитых и развивающихся стран в вопросе обеспечения равноправного и справедливого доступа государств к вакцине от COVİD-19, выражена серьезная обеспокоенность этим.

В документе члены бюро призвали обеспечить равноправный и справедливый доступ развитых и развивающихся стран к вакцине от COVİD-19.

Кроме того, Координационное бюро ДН призвало все международные организации и соответствующие стороны обеспечить прозрачность в производстве и распределении вакцин.

МИД доводит до сведения, что принятие коммюнике Координационным бюро является важным вкладом Азербайджана в качестве председателя ДН в усилия международной общественности в борьбе с пандемией.