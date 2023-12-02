Свыше 800 тыс. человек лишены доступа к еде и лекарствам на севере сектора Газа. Такие данные привел представитель министерства здравоохранения палестинского анклава в эфире катарского телеканала Al Jazeera, передает ТАСС.

«Более 800 тыс. человек на севере сектора Газа лишены доступа к еде и лекарствам», — сообщил он.

По его словам, во время перемирия, которое было сорвано 1 декабря, Израиль «препятствовал поступлению помощи и топлива в больницы сектора Газа». «Ежедневно умирает большое число раненых из-за отсутствия возможности лечить их в больницах сектора Газа», — отметил представитель Минздрава.

«Оккупант [Израиль] преднамеренно душит больницы на севере сектора Газа, чтобы заставить его жителей переехать на юг [анклава]», — пояснил он.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.