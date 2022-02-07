3 февраля 2022 года Управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана сообщило о завершении внутреннего разбирательства по жалобе молодого скульптора Рашида Магеррамова.

Скульптор, являющийся автором памятника генералу Поладу Гашимову, обвинил сотрудников Дорожной полиции – экипаж патрульной машины (госномер 99-YP-687) в том, что они якобы за непристойный поцелуй с девушкой вымогали у него на «Экологическом посту» в Хырдалане 2 000 манатов.

По итогам разбирательства сотрудники Дорожной полиции были привлечены к дисциплинарной ответственности.

После ознакомления с этой информацией у нас возник вопрос, с каких пор проблемой непристойного поведения в автомобиле занимаются сотрудники Дорожной полиции, и можно ли считать поцелуй с девушкой в собственном автомобиле нарушением общественного порядка?

С этим вопросом мы обратились к руководителю пресс- службы Министерства внутренних дел Эльшаду Гаджиеву, который отметил, что они распространили официальную информацию и ему нечего добавить к распространенной информации.

Отвечая на вопрос о том, является ли поцелуй с девушкой в собственном автомобиле нарушением общественного порядка, Эльшад Гаджиев отметил: «Поцелуй с девушкой в местах скопления людей, если даже это происходит в собственном автомобиле, можно считать нарушением общественного порядка», — сказал Эльшад Гаджиев.

Странная логика у Эльшада Гаджиева. Мы, не поощряем, но понимаем, что если даже мужчина и женщина целуются на бакинском бульваре, тут нет ничего противозаконного, хотя «облико морале» азербайджанцы научились придерживаться и без законов. А почему собственный автомобиль гражданина считается в глазах представителя закона – в данном случае, Эльшада Гаджиева, местом скопления людей, а поцелуй является нарушением общественного порядка, не поддается логике. Также непонятно, если взявшие на себя роль полиции нравов сотрудники ДПС так рьяно защищали общественный порядок, то почему не оштрафовали скульптора по закону, предоставив чек о выплате штрафа, а потребовали взятку. Значит, за 2 тыс манатов можно пренебречь общественным порядком?

Ситуация с нарушившим общественный порядок, как считают дорожные полицейские, скульптором, вызывает еще один немаловажный вопрос. Допустим, скульптор нарушил общественный порядок, а полицейские, которые вымогали у него деньги, разве они не нарушили закон, причем, данное нарушение более серьезное, чем «непристойный» поцелуй в машине. Тогда почему вымогавшие у скульптора Рашида Магеррамова взятку сотрудники полиции привлечены лишь к дисциплинарной ответственности?

Адвокат Эльмир Сулейманов считает, что, согласно требованиям Уголовного права, вымогавшие у скульптора деньги, полицейские должны быть привлечены не только к дисциплинарной, но и к уголовной ответственности за вымогательство.

Мнение адвоката мы адресовали начальнику отдела по связям с общественностью МВД Эхсану Захидову, который искренно удивился: «Почему в их отношении должно быть возбуждено уголовное дело?» На напоминание о том, что полицейские вымогали взятку, Захидов отметил, что ему нечего добавить к распространенной официальной информации.

В беседе с # сам скульптор Рашид Магеррамов отметил, что пока он не принял окончательное решение, требовать привлечения дорожных инспекторов к уголовной ответственности или нет.

23 апреля 2021 года заведующий инфекционным отделением центральной больницы Сабирабадского района Фазиль Алиев был арестован за получение взятки в размере 1 000 долларов от родственника больного COVID-19 для его госпитализации и лечения.

Хотим отметить, что согласно Конституции, все граждане страны независимо от занимаемой должности, равны перед законом. Тогда почему врач – взяточник должен сидеть в тюрьме, а полицейские, вымогавшие взятку, лишь привлекаются к дисциплинарной ответственности?