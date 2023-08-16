В The Financial Times вышла статья главного международного обозревателя Гидеона Рахмана «Путин, де Голль и национальное величие», в которой автор сравнивает два в корне различных взгляда двух политических лидеров на державность, силу и мощь страны – президента Франции Шарля де Голля и России – Владимира Путина.

Шарль де Голль намеревался восстановить национальное величие после унижения, вызванного поражением и оккупацией во Второй мировой войне, а Путин считал распад Советского Союза после 1991 года унижением для России и «геополитической трагедией».

Но для достижения цели эти политические лидеры избрали разные пути. Так, вместо усиления борьбы за сохранение Алжира, как от него ожидали французские реакционные правые, де Голль заключил мир и принял независимость Алжира. Путина же страх навсегда потерять статус великого государства привел к полномасштабному вторжению в Украину.

Освободив своих соотечественников от бремени позорной войны и освободившись от колониального бремени в Алжире, Франция смогла выстроить новое будущее. Современная Франция перестала быть сверхдержавой, но остается лидером в Европе.

Путин же, развязав кровавую бойню, в которой погибают сотни тысяч россиян и украинцев, вместо восстановления российского национального величия, получил позор и изоляцию, свел влияние России в мире на нет, более того – оказался перед лицом неминуемого распада страны.

Де Голль, пишет Гидеон Рахман, был достаточно мудр, чтобы понять, что борьба в проигрышном колониальном конфликте разрушит французское величие, а не восстановит его. Рахман цитирует американского академика Фредерика Старра: «Де Голль добился успеха, потому что он представлял себе лучшее будущее для Франции без Алжира, чем с ним».

Путин же видит национальное величие в подчинении соседнего государства. Де Голль завершил войну Франции в Алжире и признал независимость Алжира в 1962 году, Путин же даже после 30 лет украинской независимости не смог признать право Украины определять свою судьбу.

«Франция сегодня является глобальным игроком в культуре, дипломатии, бизнесе, спорте и военном деле. Франция сохраняет некоторые знаки статуса великого государства, такие как ядерное оружие и постоянное место в Совете Безопасности ООН. Но ее величие основывается на культуре и глобальном уважении, которое она вызывает, а не на сырьевой мощи или территории.

Путин, напротив, не смог представить Россию как постимперское государство. Он все еще определяет российское величие через способность своей страны контролировать территорию и внушать страх. Путин цепляется за империалистический взгляд на национальное величие 19-го века», — говорит он.

В завершение отметим: Путину не хватило мудрости не только Де Голля, но и Михаила Горбачева, который отказался продолжать сражаться и убивать ради сохранения советской империи.