В Вене (Австрия) 31 марта открывается выставка Soul of Karabakh: a long journey to Рeace (Душа Карабаха: долгий путь к миру). В экспозиции будут представлены работы прославленного фотографа, филантропа и гуманиста Резы Дегати из Франции.

Автор пригласил на открытие выставки подписчиков из разных стран, анонсировав глобальность проекта, сообщает #.

Работы, посвященные райскому краю Азербайджана – Карабаху будут представлены в галерее Аrteq. Основу экспозиции составляет фото-рассказ Дегати о том, какой долгий путь проделала наша страна, прежде чем вернула свои исконные земли. На этом пути Армения как страна агрессор уничтожала в Карабахе все живое, стирая с лица целые города и села, уничтожая богатейшее культурное наследие, памятники истории и архитектуры. Не остановился захватчик и перед самым святым – мечетями и храмами, которые превратил… в сараи.

Армянские захватчики совершили многочисленные террористические акты, провокации и геноцид в отношении азербайджанского народа. На протяжении 30 лет Азербайджан оставался один на один с несправедливостью, сопровождающейся варварскими деяниями армянских оккупантов. Молчание и равнодушие международных организаций, убийство мирных жителей, геноцид в Ходжалы.

Свою мощь, силу и решимость Азербайджан продемонстрировал всему миру в 2021 году, когда в ходе 44-дневной Отечественной войны положил конец оккупационному режиму Армении и восстановил свою территориальную целостность. Подобное произошло впервые в современной истории. Об Азербайджане и его руководителе Ильхаме Алиеве, о мужестве азербайджанского народа заговорил весь мир.

Обо всем этом расскажет в своем авторском фото проекте Реза Дегати, который наблюдал за всем происходящим с первого дня войны в начале 90-х.

Фотограф всегда был в центре ожесточенных событий. Рискуя жизнью, он доносил до людей правду о Карабахе, делая это сквозь объектив своей фотокамеры.

«Там, где из пепла войны и руин появляется надежда, всемирно известный художник и фотожурналист Реза Дегати раскрывает правду через свои образы. Фотография — это его способ общаться, поощрять, уважать и пробуждать мысли. Выставочная коллекция повышает осведомленность о масштабах разрушений в Карабахе, вызванных самыми драматическими событиями, и демонстрирует объем усилий, необходимых для восстановления этого, некогда цветущего региона Азербайджана», — отмечают организаторы выставки в Вене.

Отметим, что праздник Новруз Реза Дегати провел в культурной столице Азербайджана – городе Шуша.

«Я работал в более чем в 100 странах мира, но нигде не видел столь красивого места, как Шуша. Я хочу создать фотошколу в Шуше, проводить здесь фестивали фотографий, открыть современные галереи. Было время, когда Шуша была окружена, я с трудностью смог попасть в этот город. Снайперская пуля попала мне в шляпу. Теперь эта шляпа – мой талисман!», — говорит Реза Дегати.