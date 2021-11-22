Жители Еревана имели уникальную возможность увидеть показательный полет авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи», сообщили армянские СМИ.

Мероприятие состоялось 21 ноября. Начался полет в 13 часов. Вход на аэродром был свободный. Звено из четырех истребителей синхронно выполняло сложнейшие фигуры высшего пилотажа. Авиационная группа «Русские витязи» показала фигуры высшего пилотажа на военном аэродроме Эребуни в Ереване, сообщают СМИ. Звено из четырех истребителей под командованием полковника Андрея Алексеева построилось ромбом и синхронно выполнило боевые развороты и схождения, а также фигуры высшего пилотажа («горка» и «бочка»).

Авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские Витязи» является единственной пилотажной командой в мире, выполняющей фигуры одиночного и группового пилотажа на тяжелых истребителях. Авиагруппа была образована 5 апреля 1991 года на базе 1-й авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка (Московская область). Для нового подразделения была придумана эмблема – щит, на голубом фоне которого ромб из четырех самолетов, для летчиков были пошиты специальные комбинезоны.

В 2016 году на вооружении авиагруппы поступили самолеты Су-30СМ. В ноябре 2019 года «Русские Витязи» получили истребители Су-35С.

Истребители поколения «4+» и «4++», к которым относятся Су-30СМ и Су-35С, отличаются новой системой управления самолетом, новым комплексом вооружения и авионикой. У этих машин новые двигатели, которые имеют управляемый вектор тяги, что позволяет летчикам уверенно их пилотировать, управлять самолетом в режиме сверхманевренности и на любых скоростях, вплоть до нулевых.

Всё это очень интересно, но не настолько, как ответ на вопрос – а что, собственно, призвана символизировать подобная акция в столице проигравшей страны? Причем со стороны государства, позиционирующего себя как нейтрального посредника между победившим Азербайджаном и Арменией. Мы хорошо помним, в какие моменты обычно происходит такое. В 2001 году после инцидента с исследовательским азербайджанским судном на Каспии, которому посмели угрожать военные корабли Ирана, в Баку прибыли «Турецкие Звёзды» (тур. Türk Yıldızları) — пилотажная эскадрилья турецких военно-воздушных сил, а также национальная группа высшего пилотажа Турции. 24 августа 2001 года в центре Баку «Турецкие Звёзды» продемонстрировали фигуры высшего пилотажа более чем миллионной публике. Иранцы тогда сразу поняли, что это предупреждение в их адрес, и даже направили Азербайджану нелепую ноту протеста.

А теперь такое же примерно шоу устроила Россия в небе над столицей Армении. Ясно, что это какой-то сигнал в адрес Азербайджана и Турции. Но из-за чего? И какую реакцию он способен вызвать в Баку и Анкаре? Вообще-то, по-хорошему Азербайджан должен бы направить ноту Москве с указанием, как минимум, на несоответствие между ролью миротворца и устроителя военного авиашоу в столице одной из сторон, до сих пор не подписавших мирное соглашение.

Своими мыслями на этот счет поделился с # политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу:

— Подобные мероприятия обычно несут в себе смысл демонстрации силы. Причем в данном случае используются современные модели российских военных самолетов. Это тоже определенный месседж. Причем не только Азербайджану и Турции, но и Армении тоже, потому что, скорее всего, Россия очень недовольна той встречей, проведение которой запланировано на 15 декабря, и особенно местом ее проведения. Это видно было и по другим признакам. После того, как Кремль фактически получил отказ на свое предложение о трехсторонней встрече в Москве, началось напряжение на границе, вот это противостояние, потери с обеих сторон. Всё это было спровоцировано. Это была явная демонстрация сил и возможностей Кремля, мол, любой отказ от наших условий и предложений будет иметь последствия для обеих сторон. Ведь на предстоящих переговорах Алиев-Пашинян в Брюсселе Россия в числе организаторов и посредников не значится.

И я думаю, что подобного рода провокации еще будут повторяться и, к великому сожалению, это будет идти по нарастающей. Я думаю, что до 15 декабря еще будут стычки на границе, другие инциденты, карабахские армяне будут нападать на наши посты, на наших военных, будут какие-то другие вылазки. Всё это будет, если смотреть на всё это в контексте происходящего. То есть, мирный процесс как бы выводится из-под полного контроля России.

Ведь после 44-дневной войны Москва являлась практически единственной стороной, участвующей в урегулировании отношений между Ереваном и Баку, а тут вдруг появился Евросоюз и стороны неожиданно проявили склонность к его предложению.

Ситуация меняется, не исключаю, что и США с НАТО поддерживают в данном случае ЕС, и это вызывает обеспокоенность, раздражение в Москве. И начинаются акции демонстрации силы. Все это будет продолжаться до тех пор, пока руководства Армении и Азербайджана не установят постоянный двусторонний контакт. Тогда они смогут договориться о предупреждении провокаций.

Но и на этом всё не кончится, потому что у России гораздо больше возможностей еще и внутри Армении и Азербайджана – вот эта пресловутая «пятая колонна». И это не миф, это огромная сеть всяких шпионов, агентов влияния, и этот механизм тоже будет запущен, если Ереван и Баку не начнут профилактическую работу. Иначе может оказаться поздно.

А что касается того, может ли Азербайджан направить ноту протеста Москве по поводу авиашоу, думаю, что должен, потому что это была демонстрация силы. Но Баку этого не будет делать, потому что сейчас дополнительно раздражать Россию он сочтет нецелесообразным. Ну, будет делать вид, что ничего такого не произошло, мол, не будем трогать Россию, иначе она будет еще более резко реагировать. Хотя я считаю, что это всё не очень эффективно, потому что Москва действовать будет всё равно, и действовать так, как того требуют ее интересы.