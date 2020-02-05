Духовный лидер Ирана считает, что «сделка века» умрет раньше самого Трампа

Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи считает, что предложенный Вашингтоном план мирного урегулирования между Израилем и Палестиной (так называемая сделка века) умрет раньше, чем президент США Дональд Трамп. Соответствующая запись была размещена в среду на его официальной странице в Twitter.

«Американская «сделка века» умрет еще раньше, чем Трамп», — написал он.

Также в своей речи в среду духовный лидер назвал американский план «глупым, порочным и обреченным на провал». «Чтобы справиться с этим замыслом исламскому фронту нужно поддержат отважную борьбу палестинцев», — добавил Хаменеи.(РИА Новости)