Духовный лидер Ирана считает, что «сделка века» умрет раньше самого Трампа

Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи считает, что предложенный Вашингтоном план мирного урегулирования между Израилем и Палестиной (так называемая сделка века) умрет раньше, чем президент США Дональд Трамп. Соответствующая запись была размещена в среду на его официальной странице в Twitter.

«Американская «сделка века» умрет еще раньше, чем Трамп», — написал он.

Также в своей речи в среду духовный лидер назвал американский план «глупым, порочным и обреченным на провал». «Чтобы справиться с этим замыслом исламскому фронту нужно поддержат отважную борьбу палестинцев», — добавил Хаменеи.(РИА Новости)

| 2020-02-05T15:04:16+00:00 5 февраля 2020, 17:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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