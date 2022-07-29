Не успел мир оправиться после нашумевшей встречи лидеров Турции, Ирана и России в Тегеране в рамках саммита «Астанинской тройки», как стало известно, что президент Турции – страны-члена НАТО Реджеб Таййип Эрдоган едет в гости к объявленному из-за вторжения в Украину и совершаемых на ее территории военных преступлений политическим изгоем лидеру русского мира Владимиру Путину в Сочи.

Казалось бы, Эрдоган, одним из первых протянувший руку помощи Украине, поставляющий ей «Байрактары» с самого начала войны, закрывший проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, признающий ее территориальную целостность, и вообще — являющийся ее стратегическим партнером, не должен бы не только обнимать Путина за плечи, но даже подавать ему руки. От него, скорее, ожидалось, что он нанесет визит в Киев, чем к Путину.

Но стоит принять во внимание, что Турция с самого начала конфликта предлагала себя в качестве переговорщика, что действительно является неплохим вариантом, и с учетом сложившихся отношений Эрдогана с Путиным, было принято с удовлетворением и сторонами конфликта, и США, и НАТО. Поэтому Турция и стала переговорной площадкой, там же было подписано при участии самого Эрдогана «зерновое соглашение», за что его страна получила отдельную благодарность от США.

Но действительно ли можно считать Эрдогана и Путина друзьями? Они, скорее, противники, хотя периодически оказывают друг другу услуги. Кстати, Эрдоган, наверное, является единственным политиком в мире, к которому Путин испытывает уважение и даже, можно сказать, опасается. Потому как, в отличие от других мировых политиков, Эрдоган может ответить ему зеркально. Как это было со сбитым российским истребителем, или неоднократно на полях сражений в Ливии и Сирии, где они представляют интересы разных сторон конфликтов.

Да, Турция реализует с Россией совместные проекты – Россия строит в Турции атомную электростанцию Аккую, продает ей С-400, является главным импортером турецких помидоров, турецкий туристический сектор находится в большой зависимости от притока российских туристов. И Турция не поддержала антироссийские санкции.

Но, в то же время, они являются конкурентами в Средиземном и Черном морях, в Ливии, Сирии, Карабахе, на Южном Кавказе и в Средней Азии.

Понятно, что, как и для любого политика, для Эрдогана интересы своей страны важнее интересов любой из сторон конфликта. Эрдоган использует ситуацию для решения собственных вопросов – как это было со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. Смог же он, угрожая наложением вето, добиться от этих стран некоторых послаблений в вопросе курдских политэмигрантов и даже обещания выдачи некоторых из них, и поддержки Байдена относительно поставок F-16. И сейчас, весьма вероятно, он вновь заигрывает с США и НАТО для получения конкретных дивидендов – относительно возвращения в программу F-35 или согласия на проведение очередной военной операции в Сирии. Но сейчас использует российскую карту.

Для России же сегодня, когда весь цивилизованный мир объявил ей бойкот, когда Лавров ищет поддержки в беднейших африканских странах, рукопожатие и визит Эрдогана как манна небесная. Российская пропаганда уже вовсю расписывает, как «Байрактары» будут производиться в России. Чтобы потом они были нацелены на азербайджанский Карабах или саму Турцию? Это несерьезно!